Loßburg Auf den Salsa-Workshop folgt das Feiern

17 Tanzpaare hatten zweieinhalb Stunden Zeit, sich mit diesem modernen, lateinamerikanischen Tanz auseinanderzusetzen. Darüber informiert der Verein in einer Pressemitteilung.

Junghans verstand es, Neulinge behutsam in die Salsa einzuführen, und gleichzeitig Paaren, die schon Grundkenntnisse hatten, neue Figuren zu zeigen, so der Verein. Elemente aus der Rumba und Figuren aus dem Discofox mit entsprechenden Verbindungen konnten so relativ schnell in die Salsa umgesetzt werden. Auch das Wechseln zu neuen Tanzpartnern lockerte den Unterricht auf, und so vergingen die Stunden wie im Flug. TSA-Trainer Reinhold und Nadja Heinzelmann versprachen, das Gelernte im wöchentlichen Tanztraining ab und zu zu wiederholen, damit es nicht verlernt wird und bei Gelegenheit auch bei anderen Veranstaltungen getanzt werden kann. Mit viel Beifall und einem Präsent wurde Bernd Junghans verabschiedet.

Nach dem Salsa-Workshop wurden im Bürgersaal Tische und Stühle aufgestellt. Die TSA hatte alle Teilnehmer und Mitglieder zu einem Clubabend, zu dem auch ein Essen gehörte, eingeladen. Beim Sektempfang übernahm Abteilungsleiter Roland Gaiser die Begrüßung und freute sich über die große Resonanz.