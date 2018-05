Loßburg Arburg-Stand auf Hannover Messe ein Publikumsmagnet

Loßburg. Bei Arburg drehte sich auf der Hannover Messe alles um Industrie 4.0 und die Digitalisierung der Kunststoffteile-Produktion. In diesem Bereich gilt der Loßburger Maschinenbauer seit Jahren als Vorreiter und präsentierte so in Hannover nicht nur sein aktuelles Leistungsspektrum, sondern auch einen Blick in die Zukunft, wie das Unternehmen mitteilt.