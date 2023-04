Lorena Bonura gab sich in der Quizshow „Sag die Wahrheit“ als Rallye-Beifahrerin aus. Vom Rateteam kaufte ihr nur Pierre M. Krause die rasend schnelle Lisa Meter ab. Später gestand Lorena: „Ich bin eine ganz, ganz schlechte Beifahrerin.“

Lorena Bonura gab sich in der SWR-Quizshow „Sag die Wahrheit“ als Rallye-Beifahrerin aus. Vom Rateteam kaufte ihr nur der Humorist Pierre M. Krause die rasend schnelle Lisa Meter ab. Später gestand Lorena: „Ich bin eine ganz, ganz schlechte Beifahrerin.“

„Ich fahre lieber selber“, räumte die Burladinger Sängerin ein, als das Rate-Geheimnis gelüftet wurde und sich die beiden Frauen, die neben der echten Lisa Meter saßen, vorstellen durften.

Die Sängerin hat ein Faible für schnelle Schlitten

Dabei hat Lorena, viele ihrer Fans wissen das, durchaus ein Faible für schnelle Schlitten, fährt unter anderem einen Mustang mit reichlich PS. „Ich bin eine Autoliebhaberin“, plauderte die 33-jährige Speditionskauffrau und zweifache Mutter aus dem Nähkästchen ihres Privatlebens.

Auf ihre Rolle als „Rallyebeifahrerin Lisa Meter“ versuchte sich Lorena so gut es ging vorzubereiten, wusste auch, dass die echte Lisa Meter, die neben ihr saß, aus einer rallyebegeisterten Familie kommt, in der schon der Vater und der Bruder das Steuer fest in der Hand hielten. Die Kürzel, mit der die echte Lisa Meter ihrem Fahrer während der Tour vorausschauend die Strecke beschreibt, hatte Lorena ebenfalls teilweise gelernt und konnte sie dem Rateteam erklären.

Die meisten im Rateteam rochen den Braten

Sie sei so auffallend ruhig und lasse sich nicht so wirklich in die Karten schauen, fand Krause, tippte auf Lorena und – daneben. Die meisten aus dem Rateteam, darunter auch Rapper Smudo von den Fantastischen Vier rochen den Braten, ließen sich auch vom Moderator Michael Antwerpes nicht verwirren und tippten auf die Richtige.

Die ganze Sendung zum Nachschauen gibt es in der ARD-Mediathek.

Die Sängerin

Lorena Bonura, die Pop-Schlagersängerin aus Burladingen steht seit einigen Jahren sehr erfolgreich auf den Bühnen der Region, hat auch auf internationalem Parkett, unter anderem bei der Schlager-Trophy schon Preise eingeheimst und es bis ins finale des renommierten Wettbewerbes geschafft. Zu ihrem jüngsten Song „Leben“ , der im Februar dieses Jahres veröffentlicht wurde hat sie sogar den Text selber geschrieben. Ihre Tochter Giulia will in Muttis Fußstapfen treten und machte von sich reden, als sie selbstsicher bei „Klein gegen Groß“ gegen ihr Idol Helene Fischer wettete und gewann.