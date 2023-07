Neun Kinder und zwei Erwachsene sind in London verletzt worden, als ein Auto in ein Grundschulgebäude gekracht ist. Die Polizei betonte, sie gehe bei dem Vorfall im Stadtteil Wimbledon nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Es gab demnach keine Festnahmen. Wer am Steuer des Wagens saß und warum das Auto auf das Schulgelände fuhr, war zunächst unklar.

Auf Fernsehbildern war ein beschädigtes Fahrzeug zu sehen. Es war offenbar zuvor durch einen Zaun gebrochen und über ein Außengelände der Schule gefahren, bevor es gegen das Gebäude stieß.

Einige Verletzte offenbar in kritischem Zustand

Wie schwer die Verletzungen waren, ging aus den Mitteilungen der Behörden zunächst nicht hervor. Der Abgeordnete für Wimbledon, Stephen Hammond, sagte der BBC jedoch, man könne „an der Größe des Einsatzes“ ablesen, dass es sich um einen schwerwiegenden Vorfall handle - seinen Informationen zufolge seien einige der Verletzten in einem kritischen Zustand.

Auf Fernsehbildern war eine große Zahl von Fahrzeugen der Rettungskräfte zu sehen. Auch ein Rettungshubschrauber war nach Polizeiangaben im Einsatz. Einem Bericht der BBC zufolge handelt es sich um eine Privatschule für Mädchen im Alter von 4 bis 11 Jahren. In dem betroffenen Gebäudeteil werden dem Nachrichtensender Sky News zufolge die jüngsten Kinder unterrichtet.

Hintergründe weiter unklar

Innenministerin Suella Braverman zeigte sich betroffen von dem Vorfall. „Meine Gedanken sind bei allen Betroffenen“, schrieb die konservative Politikerin auf Twitter. Sie dankte den Behörden für ihren Einsatz. Es sei wichtig, dass diese nun ermitteln könnten.

Zu den Hintergründen des Vorfalls war zunächst nur wenig bekannt. Der erste Notruf soll nach Polizeiangaben um kurz vor 10.00 Uhr Ortszeit (11.00 Uhr MESZ) eingegangen sein. Medien zufolge soll es sich um einen Land Rover gehandelt haben.