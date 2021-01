Loipe auf dem Dobel zerstört "Mutwillig angerichtete Schäden"

"Einzelne Langläufer hatten sich schon durch die tiefen Fahrrinnen gekämpft und waren ziemlich erbost über diese mutwillig angerichteten Schäden", erklärt Kraft, der die beschädigte Loipe mit einem Foto dokumentiert. "Der Schaden muss am Donnerstagnachmittag oder -abend angerichtet worden sein, denn es lag eine dünne Neuschneedecke nach den nächtlichen Schneefällen in den Fahrzeugspuren", so Kraft.

Kürzeren Weg genommen