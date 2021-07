10.000 Euro Sachschaden nach Chemie-Unfall in Villingen

1 Ein Gabelstapler-Fahrer beschädigte beim Ausladen eines Sattelzugs in der Straße "Auf Herdenen" ein Fass mit Lösungsmitteln. (Symbolfoto) Foto: dpa

Nach dem Unfall in Villingen, bei dem am Freitagabend rund 200 Liter einer gefährlichen Chemikalie freigesetzt worden sind, gibt die Polizei neue Details bekannt.

VS-Villingen - Wie die Polizei am Montag mitteilt, beschädigte ein 41-jähriger Gabelstapler-Fahrer beim Ausladen eines Sattelzugs in der Straße "Auf Herdenen" ein Fass mit Lösungsmittel. Die Chemikalie kann giftige Dämpfe entwickeln und in Verbindung mit Luft explosionsfähig werden.

Über 80 Helfer von Feuerwehr und Polizei waren Unfallort, ebenso ein Mitarbeiter des Landratsamtes. Nachdem die Helfer die Umgebung abgesperrt hatten, konnten sie die ausgelaufene Flüssigkeit mit Bindemittel so entschärfen, dass keine Gefahr mehr davon ausging. Verletzt wurde niemand. Die Flüssigkeit zog die Ladefläche des Aufliegers und dessen Bereifung in Mitleidenschaft. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.