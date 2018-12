Löffingen Zwei Klassenzimmer für 80 Schüler

Zwei Klassenzimmer: "Heute wäre dies nicht mehr vorstellbar", erinnert sich Bertold Müller, der auch als Musiker und Chorleiter mit Reiselfingen verbunden war. In einer Klasse wurden die Grundschüler unterrichtet, im zweiten Klassenzimmer die Hauptschüler (Klasse fünf bis acht). In der Grundschulstufe begann man meist mit den Dritt- und Viertklässlern, zwei Stunden später kamen die Erst- und Zweitklässler. In den oberen Stufen versuchte man klassenübergreifend zu unterrichten, allerdings wichtige Fächer wie Mathematik oder Deutsch klassenstufenmäßig. Dies bedeutete für die anderen Stillarbeit. "Vier Klassenstufen in einem Zimmer war für die Lehrer eine große Herausforderung und erforderte genaue Planung. Tugend, Disziplin, Folgsamkeit und Respekt waren noch an der Tagesordnung", so Berthold Müller, Lehrer mit Leib und Seele.

Reformen bringen Veränderungen: Bertold Müller, der schnell zum Reiselfinger Schulrektor aufstieg, musste sich bald mit den Schulreformen auseinandersetzen. 1966 wurde das neunte Schuljahr eingeführt. Alle Neuntklässler wurden zusammen zentral in Löffingen unterrichtet und gleich auch die Achtklässler mitgeschickt.

"1971 kam die nächste gravierende Veränderung, als die gesamte Hauptschule nach Löffingen verlagert wurde", so Müller. Nun gab es in Reiselfingen nur noch die Grundschule. 1974 war auch dieses Kapitel zu Ende. In Löffingen herrschte damals jedoch Raumnot und so wurden die Dritt- und Viertklässler aus Löffingen, Göschweiler, Reiselfingen und vom Reichberg kurzerhand in die Schule nach Göschweiler ausgelagert. 1987 wurde die Grundschule Göschweiler-Reiselfingen wieder eröffnet. Heute ist sie eine Außenstelle der Grundschule Löffingen.

Bertold Müller (76) kam 1964 als Junglehrer in die Dorfschule Reiselfingen und erlebte hier die Vorteile der Nähe zu den Schülern und der Bevölkerung, genoss aber auch den kurzen Weg vom ersten Stock der Lehrerwohnung in die Schule. Weniger erfreulich war die ständige Beaufsichtigung, vor allem des damaligen Pfarrers, der genau Buch führte, wie oft Müller im sonntäglichen Gottesdienst fehlte und er lieber bei den Segelfliegern weilte und wann und wie lange der junge Lehrer Besuch bekam.