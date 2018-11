Löffingen Vanessa Mai kommt am 27. Juli

Die Parkmöglichkeiten sind im interkommunalen Gewerbegebiet vorgesehen, bei der Firma WST und der großen Wiese der Stadt. Gezielt sollen die Gäste, die ab 15 Uhr erwartet werden, zum Festgelände geleitet werden. Nach Ende der Veranstaltung werden mit Unterstützung der Polizei die Menschen wieder zu den Parkplätzen geleitet.

Der Kartenverkauf läuft ab Dienstag, 27. November. "Wir denken da an tolle Weihnachtsgeschenke", sagt Rontke. Es gebe einen "Front of Stage-Bereich" für rund 300 Karteninhaber direkt vor der Bühne, die Karten kosten 69,80 Euro. Die Stehplätze, ebenfalls mit guter Sicht auf die Bühne, werden 47,80 Euro kosten. "Bis zum 24. Dezember gewähren wir zehn Prozent Weihnachtsrabatt", so Rontke. Die Karten können in allen Tourist-Informationen im Hochschwarzwald oder unter www.reservix.de erworben werden.