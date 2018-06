Löffingen Unterwegs zum Friedhof der Zukunft

Löffingen. Das Unternehmen hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1992 auf ein spezifisches Leistungsspektrum rund um das Thema Friedhof spezialisiert. "Unter dem Arbeitstitel ›Friedhof 2050‹ sollen Experten ein Gesamtkonzept aus der Taufe heben, das modular aufgebaut ist und in den kommenden Jahren schrittweise umgesetzt werden soll", erläuterte Bürgermeister Tobias Link. Das Gestaltungskonzept für die beiden Friedhöfe in Löffingen und Seppenhofen schlägt mit rund 22 100 Euro zu Buche, im diesjährigen Haushalt sind 32 000 Euro eingestellt, wobei aus diesem Etatposten über die konzeptionellen Arbeiten hinaus gegebenenfalls auch noch Bodengutachten und Vermessungsarbeiten finanziert werden müssen.

Ein wichtiger Aspekt, den das Friedhofskonzept aufgreifen muss, sind die so genannten alternativen Bestattungsformen. Darunter fallen beispielsweise Friedfelder, Urnenbäume und anonyme Bestattungsfelder. Die Bestattungskultur ist im Wandel begriffen, die Nachfrage nach alternativen Bestattungsformen steigt auch in Löffingen. Dieser Entwicklung wollen Gemeinderat und Stadtverwaltung Rechnung tragen.

Was geeignete Grundstücke anbelangt, auf denen alternative Bestattungsformen umgesetzt werden können, gibt es es auf den Friedhöfen in den Stadtteilen jeweils ausreichend dimensionierte Flächen. Ein Sonderfall ist der Friedhof Löffingen, der vergleichsweise dicht belegt ist. Daher hatte die Stadtverwaltung bereits vor geraumer Zeit ins Gespräch gebracht, zumindest als Option einen Teil des Kurparks als Fläche für alternative Bestattungsformen in Erwägung ziehen. Ob diese Option im weiteren Verlauf der jetzt in Auftrag gegebenen Planungsarbeiten tatsächlich gezogen wird, ist noch nicht abzusehen. Sollte dies allerdings der Fall sein, dürfte wohl auch eine weitere Überlegung, die im Gemeinderat bei früheren Gelegenheiten aufgebracht und kontrovers diskutiert wurde, fröhliche Urständ feiern. Gemeint ist die Frage nach einer neuen, großzügiger bemessenen und besser ausgestatteten Aussegnungshalle.