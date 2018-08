Löffingen Unfall: Junger Mann stirbt bei Kollision mit Lkw

Laut Polizei geriet ein Ford-Fiesta auf Höhe einer Baustelle bei Friedenweiler-Rötenbach auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte der Kleinwagen in einen Lkw. Für den 22 Jahre alten Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er wurde im Auto eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Seine beiden Beifahrer, ebenfalls 22 Jahre alt, wurden schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Die B 31 war über mehrere Stunden voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 14.000 Euro.