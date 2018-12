Löffingen Theater mit ländlichem Flair

Löffingen-Unadingen (os). Mit dem Dreiakter "Der verschwundene Eber" aus der Feder von Bernd Kietzke knüpft die Unadinger Theatergruppe an die Tradition der Weihnachtstheater an. Aufgeführt wird die Komödie um den Alltag in einer Bauernstube am Samstag, 15. Dezember, 20 Uhr, in der Unadinger Bürgerhalle.