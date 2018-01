Löffingen Taborhexen springen übers Feuer

Erstmals lodern die Flammen an einem Freitag, um sich in der kurzen Fastnachtzeit mit zahlreichen Veranstaltungen und Jubiläen nicht gegenseitig zu behindern. Die Taborhexen sind laut ihrer Geschichte die 13 verunstalteten Nachkommen einer Mutter, die vom Teufel besessen war und auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Immer in den Wintermonaten kamen diese verunstalteten Kinder als Hexen ins Dorf, um nach Nahrung zu betteln, um den kalten Winter zu überstehen. Die Hexen gaben erst Ruhe, nachdem sie mit Schmaus und Trank gestärkt waren. Vor allem Schweinsaugen und -nieren waren gefragt. Bevor sie sich zurück in die Niederungen des Nanteleloches machten, gab es der Sage nach einen Hexentanz. Dieses Spektakel nehmen die Taborhexen auf, und so gibt es am Freitag wieder einiges zu sehen und zu erleben.

Bereits am Nachmittag sind die Taborhexen um Roland Scholl unterwegs und betteln um Nahrung. Vor den Zuschauern werden das Hexenmahl und der Trunk zubereitet, um Nahrung und Kraft für die Fastnacht zu haben. Mit dem Tanz und dem Sprung über das Feuer zeigen die Taborhexen ihre Kraft, die in der Hexenpyramide endet. Seit 1994 gehörten die Taborhexen zur Geißenzunft, die vor allem mit diesem Spektakel für zahlreiche Gäste sorgen.