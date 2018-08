Löffingen Seriendiebstahlvon Motorrollern macht Ärger

Löffingen. In der Nacht vom 27. auf den 28. August wurde in Löffingen, Am Kurpark, ein weiterer Motorroller entwendet und in der Nähe des Tatorts beschädigt wieder aufgefunden. Der Schadenliegt bei rund 300 Euro. In der gleichen Nacht versuchten Unbekannte einen weiteren Motorroller zu entwenden. Dieser war in Neustadt, im Bereich der Sebastian-Kneipp-Anlage, abgestellt. Der Versuch misslang. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Ein weiterer Geschädigter bemerkte am Dienstagnachmittag, 28. August, dass ihm sein Motorroller in Neustadt, im Finkenweg, entwendet worden war. Der Schaden beträgt 1000 Euro. Sämtliche Fahrzeuge waren gegen Diebstahl gesichert. Zeugenhinweise an das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Telefon 07651/9 3360.