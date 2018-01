Löffingen Schnitzelbänke zeigen Historisches

Dialekt: Auch in Löffingen war dies der Fall. Die Sprache ist immer im Dialekt und in Versform. Es war für die vier bekannten Löffinger Schnitzelbänkler eine sehr aufwendige Arbeit, die Vorkommnisse der Mitmenschen auf humorvolle Weise aufzuarbeiten. Dabei wurden sowohl politische, als auch persönliche Episoden in Versform teilweise auch gesanglich vorgetragen.

Schautafeln: Die Moritaten wurden szenisch auf Schautafeln gemalt. Auch dies war eine sehr aufwändige Arbeit, die wohl vom Löffinger Kunstmaler und langjährigen Ansager am Bunten Abend, Ernst Keller, in Angriff genommen wurde. Auf den Untergrund Stoff oder Papier wurde oft einfach im kommenden Jahr das neue Motiv einfach über das alte Bild platziert. Beide Schautafeln zeigen die unterschiedlichen Varianten.

Der Hühnermord: Überliefert auf der einen Schnitzelbank (Schautafel) ist der Hühnermord an der Hafnergasse oder der blutrünstige Küfer, wie mit großen Lettern die Schautafel betitelt ist. In neun Bildern wird der Hühnermord dargestellt. Aufwendiger gemalt ist die zweite Schnitzelwand, die allerdings ohne Überschrift eine große Fantasie zulässt. Auf jeden Fall handelt es sich aber um Geschehnisse in Löffingen wie unschwer durch das Löffinger Rathaus zu erkennen ist.

Sollte in der Bevölkerung noch weitere Schnitzelkästen oder andere fastnachtliche Raritäten im Speicher liegen, sollte man sich beim Narrenverein melden.

Kontakt ist möglich über Thomas Hofmeier unter Telefon 07654/80 82 66.

Die beiden Löffinger Schnitzelbänke, die Rudolf Gwinner dem Narrenrat übergab, benötigen leichte Reparaturen, welche durch einen Fachmann durchgeführt werden sollten, informiert Thomas Hofmeier. Noch etwas Kopfzerbrechen bereitet ihm und Thomas Sawetzki, wie man die beiden Raritäten in der Zunftstube so aufbewahrt, dass sie geschützt sind, um sie auch der Nachwelt zu erhalten, sie aber auch griffbereit sind, um sie den Interessierten zu zeigen. "Vielleicht könnte man hier eine Art Kasten bauen, um die Schnitzelbank wie eine Rolle herauszuziehen", so die Gedanken.