Löffingen Premiere beim Weltcup-Springen

Weltcup-Party: Zum zehnten Weltcup-Springen gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit der Weltcup-Party im Festzelt. SWR-Moderatoren sorgen dabei mit Hits für Stimmung an der Hochfirstschanze. Am Freitag und Samstag kann die Party ab 19 Uhr kostenlos besucht werden. Als Partyeinheizer haben die Verantwortlichen die Band "Diva" und DJ L.T. engagiert. Am Samstag laden DJ Kai Rettenberger und die Band "Miller’s – Blues Orchestra" zur Party. Am Sonntag sorgt die Unadinger Brassband "Blosmaschii" ab 12.30 Uhr für musikalische Kurzweil. Während am Freitag und Samstag jeder ins Festzelt kommt, ist am Sonntag Eintritt nur mit dem "Weltcup-Ticket" möglich.

Verkehrsregelung: Am Samstag, 8. Dezember, ab 6 Uhr, bis Sonntag, 9. Dezember, um 22 Uhr, wird die Bundesstraße 31 von der Anschlussstelle Neustadt-Mitte bis Neustadt-Ost für den Verkehr gesperrt. Auch die Zugangswege sind nur für Anlieger und mit Ausnahmegenehmigungen befahrbar.

Shuttlebusse: Vom Großparkplatz Titisee fahren Shuttlebusse zur Hochfirstschanze mit Stopps an den Bushaltestellen Steurenthaler, Neubierhäusle, Posthäusle, Birkenweg und Unruh-Haus.

DRK-Fahrdienst: Für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen steht der Fahrdienst des Roten Kreuzes bereit. Die Menschen mit Handicap und eine Begleitperson werden mit Spezialfahrzeugen kostenlos zum Skistadion und zurück gebracht. Für diese Fahrten am Samstag und Sonntag stehen die Parkplätze auf dem DRK-Gelände zur Verfügung. Anmeldungen sind bei Diana Waldvogel bis 5. Dezember unter der Telefonnummer 07651/97 24 12 oder der E-Mailadresse weltcup@titisee.de möglich.

Ticketverkauf: Karten für das Weltcupspringen können unter der Hotline 07652/ 12 06 30 oder online unter www.reservix.de erworben werden.

Start des Weltcup-Springens ist am Freitag, 7. Dezember, um 16 Uhr mit dem offiziellen Training der Herren, um 18 Uhr findet die Qualifizierung statt. Bereits um 14 Uhr ist das Stadion an der Hochfirstschanze geöffnet. Stadionöffnung am Samstag ist um 9 Uhr, offizielles Training der Damen ab 11 Uhr, 13 Uhr Qualifikation der Damen, 15 Uhr Probesprung, 16 Uhr Teamspringen Herren. Am Sonntag ist die Stadionöffnung um 8 Uhr, 9 Uhr Probesprung Damen, 10 Uhr Einzelsprung Damen, 14.30 Uhr Probesprung Herren, 15.30 Einzelspringen Herren.