Löffingen Pläne für neue Kleinkindergruppe

Der gute Ruf der Kindergartenleitung sei wohl auch der Grund, weshalb zwei Kinder aus Seppenhofen und Löffingen den Kindergarten Reiselfingen besuchen. "Löffingen hat ein offenes System, die Eltern können den Kindergarten aussuchen", informierte Ortsvorsteher Martin Lauble. Diese Freiheit könne natürlich nicht auf Kosten der Reiselfinger Kinder gehen, für die es dann im Ort selbst keinen Kita-Platz mehr gebe. Das Platzproblem ist vor allem durch die unter Dreijährigen gegeben.

In zwei Jahren, so hatte Leiterin Julia Bröde dem Ortsvorsteher mitgeteilt, gäbe es zwölf Kinder unter zwei Jahren, die bereits angemeldete sind. Eine Mutter aus dem Publikum ergänzte: "Mein Kind ist gerade Mal ein Jahr alt, ich hätte nicht gedacht, dass wir in Reiselfingen schon Großstadt-Probleme haben. Leider steht mein Kind auf der Warteliste und könnte nicht aufgenommen werden".

Daher hatte Ortsvorsteher Martin Lauble die Idee, in der frei werdenden Wohnung im Kindergarten eine extra Kleinkindergruppe (für zehn Kinder zwischen zwei und drei Jahre) einzurichten. Diese im ersten Obergeschoss liegende Wohnung bedarf zunächst einer genehmigungsfähigen räumlichen Erweiterung und in zweiter Linie einer personellen Aufstockung des Kindergartenteams von zwei Personen, wobei eine Fachkraft sein muss, informierte Martin Lauble.