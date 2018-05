Löffingen Nächste Auflage für Nostalgie-Fans

Friedenweiler-Rötenbach. 2015 hat die Feuerwehr Rötenbach zu einem zweitägigen Schlepper- und Oldtimertreffen in die Nachbargemeinde von Löffingen eingeladen. Die Resonanz war groß, sodass ein solches Ereignis am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Juni, erneut stattfinden soll.

Das Treffen

Fahrzeuge, die 30 Jahre oder älter sind, werden dann an der Benedikt-Winterhalder-Halle erwartet. Die Organisatoren der Feuerwehr um Kommandant Guido Disch werden dort ein Festgelände einrichten, so dass die alten Traktoren, Autos und Motorräder in den Mittelpunkt des Interesses gestellt werden können. Bei der Premiere waren Nostalgie-Fans von weit über die Schwarzwaldgrenzen hinaus angereist, um so manches seltene Fahrzeug aus der Vergangenheit zu sehen.