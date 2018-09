Eisenbach. Glimpflich ist ein Brand in einer Firma ausgegangen: Die Rettungskräfte wurden am Montag um 14.27 Uhr zu einem metallverarbeitenden Betrieb gerufen. Wie sich zeigte, war in der Fräsabteilung eine CNC-Maschine überhitzt. Dabei enstand ein Schwelbrand im Bereich eines Abluftrohrs. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr Eisenbach, die mit 19 Helfern ausrückte, konnte der Brand mittels Feuerlöscher erstickt werden. Personen wurden nach Polizeiangaben nicht verletzt. Der Schaden war gering.