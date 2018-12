Löffingen Löffinger Tierschützer haben alle Hände voll zu tun

Egal ob Sonn- oder Feiertage, das Team um Carola Hannes ist mehrmals täglich vor Ort, um die Tiere zu füttern, zu pflegen und ihnen auch so manche notwendige Streicheleinheit zu geben. Es sind oft Tiere, die einfach ausgesetzt wurden. "Waren es bisher vor allem Katzen, hat sich nun in jüngster Zeit gezeigt, dass Hühner ausgesetzt werden", wie Carola Hannes erklärt. Erst jüngst hatte eine Tierschützerin aus Friedenweiler bei einem Waldsparziergang drei Zwerghühner entdeckt. "Die waren so weit weg vom Ort, die müssen ausgesetzt worden sein", sagt Carola Hannes. Verstörte und ängstliche Hühner einzufangen sei sehr schwierig, doch glücklicherweise nahmen die Tierschützerin und ihr Mann diese nicht einfache Aufgabe auf sich und brachten die drei Hühner ins Löffinger Tierheim. "Wahrscheinlich glaubten die Besitzer, dass der Fuchs die Hühner holt", vermutet Tierschützerin Luzia Heiler, doch dies sei ungewiss, eher verhungern die Tiere. Glück hatten die Hühner, da sie nun in Unadingen eine neue Bleibe gefunden haben. "Eine Bleibe bis zu ihrem Lebensende", freut sich Carola Hannes. Wochen zuvor waren vier Hühner im Dittishauser Wald gefunden worden, ein Tier war schon verhungert. Ein Happy End gab es auch für Huhn Erna, die im Göschweiler Wald gefunden wurde, sie hat nun ein neues Zuhause in Unterbränd.

"Dieses Tierleid und das Aussetzen von Tieren muss nicht sein, wir helfen immer und bei jedem Tier", appelliert Carola Hannes. Auch wenn Tiere bei Umzügen oder bei Allergien, die leider immer mehr zunehmen, abgegeben werden müssen, hilft der Tierschutzverein. "Manchmal nicht sofort, aber wir finden immer eine Lösung." Da schaltet sie ihr großes Netzwerk ein. So hatte sie jüngst Ratten vermittelt, doch auch Exoten sind immer wieder mal dabei. "Da holen wir uns Hilfe von Experten". Im Löffinger Tierheim warten derzeit noch viele Katzen auf ein neues Zuhause. "Vor allem ältere Katzen tun sich im Tierheim schwer", so Hannes abschließend.

Der Löffinger Tierschutzverein wird nicht müde, an die Vernunft der Menschen zu appellieren und aufzuklären. "Wenn jemand sich wirklich ein Tier unter dem Weihnachtsbaum wünscht, ist dies in Ordnung, doch muss man sich schon klar über die Verantwortung sein", mahnt Hannes.