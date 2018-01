Löffingen Kunstprojekt stößt auf unterschiedliche Reaktionen

Löffingen (gb). Die Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, die an das Schicksal der ermordeten, verfolgten, deportierten, vertriebenen oder in den Selbstmord getriebenen Menschen in Nationalsozialismus erinnern sollen. Die zehn mal zehn Zentimeter großen quadratischen Messingplatten sind Gedenksteine mit Daten der Opfer samt Wohn- oder Geburtsort. Im Juli 2017 gab es in Deutschland und 21 europäischen Länder rund 61 000 Stolpersteine. Im Oktober vergangenen Jahres wurden die ersten Stolpersteine außerhalb Europas, in Buenos Aires, verlegt. Es sind Erinnerungen für Kinder, die zwischen 1933 und 1945 aus Europa fliehen mussten. Auch in der Region gibt es Stolpersteine, aber auch konträre Meinungen dazu.