Löffingen Krimi für Dittishausen

"Ich werde für dieses Event einen neuen Dittishauser Krimi schreiben", informierte die Autorin. Passend dazu wurde die Veranstaltung in den November/Januar verlegt, wenn Nebelschleier sich über die Landschaft legen, die Kälte durch die Häuser zieht und die Tage grau und trüb sind. Dann taucht der Veranstalter, der Verkehrsverein, mit den Gästen tief ein in die mörderische Dittishauser Geschichte. Als Kommissare sind die Gäste mit von der Partie.

Natürlich macht solch ein Tatort mit gesunder Winterluft auch hungrig und hier sorgen Leckerbissen vom Gasthaus Rössle und den Landfrauen für die notwendige Energiezufuhr, um zwei Tage im winterlichen Wald dem rätselhaften Fall auf die Spur zu kommen und so am Ende das Geheimnis zu lösen. Eingepackt sind diese Krimiwandertage mit der Autorin und Entertainerin Anne Grießer in ein gesamtes Arrangement. Anfahrt ist am Donnerstag mit dem Begrüßungscocktail "Bloody Black Forest" und Fingefood von den Landfrauen. Jeder Teilnehmer bekommt zusätzlich ein Überraschungspaket mit dem exklusiven Krimiwanderbuch. Nach dem Genießer-Frühstück im Rössle geht es auf eine zwei- bis dreistündige Krimiwanderung mit Lunchpaket von den Landfrauen, am Abend lockt ein viergängiges Krimi-Dinner im Gasthaus. Nach dem Frühstück am Sonntag geht es auf eine vier- bis fünfstündige Krimi-Wanderung mit Suppenverpflegung und Bauernbrot von der Kulturinitiative, um sich dann bei Kuchen der Landfrauen zu erholen. Der Abend steht zur freien Verfügung, am Sonntag wird die Krimiwanderung nach dem Frühstück und der Ermittlung des Täters beendet. Gleich zwei Termine stehen im Angebot vom 1. bis zum 4. November oder vom 24. bis 27. Januar 2019.

Weitere Informationen: www.dittishausen-events.de