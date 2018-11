Löffingen Kommunikation steht im Mittelpunkt

Löffingen. Dabei stehen Kommunikation, Information und Besinnlichkeit im Mittelpunkt – notwendige Voraussetzungen der Völkerverständigung und Integration. "Die Menschenrechte beginnen, wo die Vorurteile enden." Dieser Ausspruch von Marie-Joseph Motiere Marquis de La Fayette (1757 bis 1834) ist so banal wie auch wirkungsvoll. Mit dem Tag der Begegnung handelt das Baarstädtchen Löffingen nach diesem Ausspruch, um Menschen aller Generationen und Nationen auf vielfältige Art und Weise zusammen zu bringen. Da locken der Einzelhandel mit dem Sonntagsbummel, die Stadtbücherei mit dem Büchereisonntag und der Kunstverein mit der Gemeinschaftsausstellung. Dazu wird das Städtle im Licht der vielen Schwedenfeuer besinnlich und einladend schimmern.

Die katholische und evangelische Kirchengemeinde feiern gemeinsam den Gottesdienst, der am Sonntag, 18. November, um 10.30 Uhr in der St. Michael Kirche in Löffingen stattfindet. Der Volkstrauertag gehört nicht zu den kirchlichen Feiertagen, sondern ist ein vom Staat eingeführter stiller Gedenktag für die Kriegstoten und Opfer von Gewalt und Gewaltherrschaft. So findet im Anschluss an den Gottesdienst in der Kirche auch die Gedenkfeier der Stadt statt. Vertreten wird die Stadt durch Bürgermeister Tobias Link und den Gemeinderat, dazu die Feuerwehr, DRK, Turnerbund, Trachtengruppe, andere Vereine und der Pfarrgemeinderat.

Ab 13 Uhr lädt "Kolöff", die Löffinger Werbegemeinschaft, zum Sonntagsbummel ein. Dabei steht auch hier Kommunikation und Information vor Verkauf. "Wir möchten für die Gäste einfach mal Zeit haben und mit ihnen zusammen plaudern", sagt Iris Hasenfratz von der Bioecke. Passend zur kälteren Jahreszeit gibt es im Wollstüble kostenlose Handarbeitsanleitungen für die Seelenwärmer-Capes. Egal ob bei Brillen Burghard, im Blumenladen, Bo Diehr, Heilkräuterstüble, Schreibwaren Hauser, bei Angela Vögt, Sebastian Butsch oder im Weltladen – überall gibt es für die Gäste viel Zeit für ein Gespräch. Die Sparkasse öffnet nicht für Geldgeschäfte, aber als Plattform für den Schwarzwaldverein, den Haslachhof und für Holzkunst von Georg Knecht.