Löffingen Kinderkonzert und vieles mehr sind geplant

Aufgrund der schlechten Wettervorhersage, so Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke, wird man in die Festhalle ausweichen, nicht wie geplant am Hexenbrunnen.

Dort sollen die Marktstände der Stadt aufgebaut werden. Hier können die Eltern, Kinder und der Förderverein Selbstgebasteltes, Waffeln, Glühwein und Kinderpunsch verkaufen.

Die Bewirtung übernimmt der Förderverein Grundschule.