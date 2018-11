Löffingen Kicker wollen weiter nach vorne

Löffingen-Dittishausen (pb) Wieder auf Erfolgskurs ist der SV Dittishausen in seinem 70. Jahr nach der Gründung. Noch vor zwei Jahren befürchtete man das Aus für den Fußballverein, doch nun zeigte sich die Fußballer-Familie bei der Jahreshauptversammlung als Einheit mit dem Willen des Vorwärtstrends. Vor allem die Jugend ist hier ein gutes Beispiel, so hatte die D-Jugend in der vorletzten Saison sogar den Sprung in die Landesliga geschafft.