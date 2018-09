Löffingen Kapellen spielen bei Forellenfest in Rötenbach

Das Forellenfest steht im Rahmen des Hochschwarzwälder Blosmusik-Feschtivals. Die kulinarische Spezialität sind die frischen Forellen aus Rötenbacher Gewässern, die in verschiedenen Variationen angeboten werden. Serviert werden die Köstlichkeiten mit Musik pur – ebenfalls in verschiedenen Varianten.

Zur Festeröffnung am Samstag um 18 Uhr spielt die Jugendkapelle Rötenbach. Danach erwartet die Gäste der musikalische Doppelpack des Musikvereins Rötenbach und der Feuerwehrkapelle Wellendingen. Ins nächste Musikgenre wechselt DJ Big Daddy am Abend. Blasmusik ist am Sonntag wieder angesagt, wenn ab 11 Uhr der Musikverein Obermarchtal zum Frühschoppenkonzert auftritt. Es folgen die Musikkapelle Eisenbach und die Trachtenkapelle Göschweiler. Zum Festausklang ist das Hörnle Echo aus Rötenbach zu hören.

Ebenfalls am Wochenende, am Sonntag, 23. September, heißt es um 10.30 Uhr "Leinen los am Schluchsee". Mit musikalischer Begleitung geht es über den See zum Unterkrummenhof. Dort tritt der Musikverein Schluchsee ab 11.30 Uhr im Rahmen des Blosmusik-Feschtivals auf.