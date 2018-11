Löffingen Jugend misst sich

Am kommenden Wochenende, 17./18. November, treffen sich 17 Teams der D-Junioren und 16 Mannschaften der E-Junioren in Löffingen zu den Qualifikationsrunden. Erwartete werden, so Jugendleiter Michael Wetterer, rund 300 Kinder im Alter zwischen zehn und elf Jahren, dazu Trainer und Betreuer. Das erfordert eine große Logistik, zum einen für die Spiele, die am Samstag von 10 Uhr bis 16 Uhr für die F-Jugend und am Sonntag zur selben Zeit für die D-Jugend angesetzt sind. Aber auch das gesamte Umfeld und die Betreuung gehören dazu.

Der gastgebende Club wird mit rund 20 Trainern, Betreuern und Jugendspielern im Einsatz sein, dazu rund 20 Eltern in verschiedenen Schichten. Neben den Schiedsrichtern und dem Leitungsteam für die Spiele wird der FCL auch für die Verköstigung der Nachwuchsspieler sorgen, aberdie Zuschauer versorgen. Die können die Spiele von der Empore aus verfolgen. Nach den Matches in Löffingen qualifizieren sich aus jeder Gruppe die Sieger und Zweitplatzierten sowie die sechs besten Dritten aller Gruppe.

Am Samstag gehen bei den E-Junioren der FC Löffingen 1 gegen den SV Hinterzarten 3 als erste Paarung um 10 Uhr ins Rennen. Die erste Paarung am Sonntag, ebenfalls 10 Uhr, sind die D-Junioren der SG Löffingen 1 gegen SG DJK Donaueschingen 2.