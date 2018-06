Löffingen Göschweiler feiert den längsten Tag des Jahres

Zur Unterhaltung haben sich die Trachtenkapelle Göschweiler, der Fanfarenzug Löffingen und die Löffinger Alphornbläser angesagt. Ergänzt wird das Programm durch die Kindertrachtengruppe Löffingen. Für die Kinder werden kleine Feuerstellen eingerichtet, damit diese das kostenlose Stockbrot selbst backen können. An den großen Pfannen und Bräter stehen die Sportler, welche das eigens bei der Göschweiler Jagd erlegte Wildschwein als besondere Gaumenfreude zubereiten werden. Dazu gibt es auch Wildschweinburger und Steaks und Grillwürste vom Holzkohlengrill. Schwedenfeuer werden dem Spektakel die besondere Atmosphäre verleihen. Somit fehlt nur noch schönes Wetter, um mit Besuchern die kürzeste Nacht des Jahres zu feiern.

Die Sommersonnwende, die astronomisch diesmal am 21. Juni um 12.07 Uhr mitteleuropäischer Zeit stattfindet, hat interessante Bedeutungen. Ist der mittägliche Höchststand über dem Horizont der Sonne zu erwarten, beginnt der kalendarische Sommer. Kulturell wurde schon in der Urzeit die Wiederkehr der Sonne gefeiert. Je größer der Unterschied zwischen dem harten Winter und warmen Sommer ist, desto intensiver feiern die Menschen den längsten Jahrestag. Im Norden Europas werden die "Weißen Nächte" intensiver als im Süden Europas gefeiert. In Göschweiler beginnt die Sonnwendfeier um 18 Uhr.