Löffingen Ehrenamt ist nicht wegzudenken

Löffingen. Ohne Ehrenamt könnte die Stadt vieles nicht leisten. Ohne bürgerschaftliches Engagement wäre Löffingen nicht das liebens- und lebenswerte Baarstädtle, unterstrich Bürgermeister Tobias Link.

Ernst Wider: "Es ist mir eine ganz große Ehre, einen hoch verdienten Löffinger Bürger für sein 50-jähriges Ehrenamt auszeichnen zu dürfen", so Stadtbaumeister Thomas Rosenstiel in seiner Laudatio. Die Rede ist von Ernst Wider, einem Prototypen des Ehrenamtlichen mit Vorbildfunktion. Kommunalpolitisch hat er Akzente gesetzt. 1968, damals noch in der selbstständigen Gemeinde Seppenhofen, wurde er in den Gemeinderat gewählt. Nach der Eingemeindung im Jahr 1970 wurde er Gemeinderat in Löffingen und zwar mit seiner eigenen Partei "Junge Wählergemeinschaft". 20 Jahre war der Ausgezeichnete im Stadtrat aktiv und die "Graue Eminenz von Seppenhofen", so Rosenstiel. Für Wider hieß das, bei allen Seppenhofer Feierlichkeiten vorne mit dabei zu sein als Organisator oder Helfer und dies trotz seiner vielen Verpflichtungen im eigenen Zimmereibetrieb.

Viele Ehrenämter: 1970 wurde Ernst Wider auch in den Gutachterausschuss der Stadt gewählt. Ein weiteres Ehrenamt, das er bis 2017 verantwortungsvoll und kompetent ausgefüllt hat. Neben diesen Ehrenamtstätigkeiten für die Stadt und die Bürger war der Geehrte auch im Gesangverein und Gründungsmitglied in der Feuerwehr. Mit einer Freikarte für die Dittishauser Sauna, eine Leidenschaft, der Ernst Wider gerne frönt, und mit einer Chronik des Heimatforschers Emil Ketterer sowie Blumen für Ehefrau Helga durfte Ernst Wider die große Auszeichnung und Dank der Stadt in Empfang nehmen.