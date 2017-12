Löffingen Duo erobert die Publikumsherzen

Löffingen (gb). Der Erfolg des Löffinger Weihnachtsvarietés stand auf mehreren Säulen, doch eine ganz bedeutende war die Entertainerin und Musiktalent Eugenia Hagen. Die Lehrerin reißt nicht nur das Publikum mit, sie kann auch sich selbst "auf die Schippe nehmen" und tritt mal eben mit Weihnachtskugeln als Ohrringe, Weihnachtsstern als Haarschmuck und Tannengrün als Halsschmuck auf. Langeweile ist für die Künstlerin ein Fremdwort und diese Lebendigkeit und Lebensfreude versprüht sie auch auf der Bühne. Mit ihrem Charme verleitete sie auch Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke, mit ihr eine fast alltägliche Weihnachtsszene singend darzustellen. Eugenia, der singende Vamp am Klavier, und der arme Liebhaber Charly standen so auf der Bühne der Festhalle. Das neue Dreamteam auf der Löffinger Showbühne? Karlheinz Rontke trat bisher schon als Engel oder Weihnachtselfe auf, warum also nicht als singender "Dumm-Charly"?