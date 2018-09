Löffingen Die Kartoffel steht beim Hock im Mittelpunkt

Zahlreiche Hochschwarzwälder und Baaremer besuchen nicht nur den Hock, sondern decken sich auch mit Kartoffeln ein. Thomas Engesser, auf dessen Acker die Reiselfinger Musikerkartoffeln wachsen, und Holger Bartsch hatten alle Hände voll zu tun, die Kartoffeln in unterschiedliche Gebinde einzupacken. Im Angebot waren die rote Laura und Selma, überwiegend festkochend, die festkochende Belana oder die mehlig kochende Afra.

"Die Kartoffelernte war richtig gut, und dies trotz des trockenen Sommers", informierte Vorsitzender Guido Kaltenbrunn. So konnte in der Küche die Knolle auch vielfältig zubereitet werden. Auf den Tisch in der voll besetzten und herbstlich dekorierten Dietfurthalle kamen Herdepfelsuppe, Bratherdepfel mit Wurstsalat, Dämpfherdepfel mit selbstgemachtem Kräuterdip oder mit Matjes und Herdepfelchips. "Insgesamt waren 40 Helfer im Einsatz", verkündete der Vorsitzende, der im Herdepfelschöpfle auf der Bühne die Musikvereine Gündelwangen und Altenburg begrüßen konnte. Die Musiker sorgten für den Hörgenuss, der von traditioneller Blasmusik und Polka bis zu modernen Klängen von Michael Jackson reichte. Angereichert wurden die Musikvorträge mit viel Witz und Humor. Heuer stand der Herdepfelhock nicht nur im Zeichen des Blosmusik Feschtivals, sondern auch der 800-Jahr-Feier Reiselfingens. So gab es auch Stelenführungen durch den Ort. In ganz Reiselfingen gibt es kreativ gestaltete Stelen, steht der Gedanke doch im Raum, mit der Vielzahl ins Guinness Buch der Rekorde zu kommen.

"Der Erlös des Herdepfelhocks ist eine wichtige Einnahmequelle vor allem für die Jugendausbildung des Musikvereins Reiselfingen", so Kaltenbrunn. 44 Musiker im Durchschnittsalter von 28 Jahre gehören der Kapelle an, drei Jugendliche stehen in Ausbildung. Das nächste große Ziel ist das Weihnachtskonzert. Der 21-jährige Vize-Dirigent Marc Kaltenbrunn hat übergangsweise diese Aufgabe übernommen und schon ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Höhepunkten ausgesucht.