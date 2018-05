Löffingen. Fliesenlegergeselle Cedrik Knöpfle aus Löffingen wird als Mitglied des Nationalteams des Deutschen Baugewerbes bei der Berufseuropameisterschaft Euroskills antreten. Das 21-jährige Nachwuchstalent setzte sich beim dreitägigen Ausscheidungswettbewerb des Fachverbandes Fliesen und Naturstein in Seebruck gegen drei Mitbewerber durch. Knöpfle war bereits 2016 mit 97 von 100 Punkten Deutscher Meister der Fliesen-, Platten- und Mosaikleger geworden. Beim Ausscheidungswettbewerb musste in 22 Arbeitsstunden ein Werkstück erstellt werden, das viele anspruchsvolle Schnitte abverlangte. Abzubilden war die extrem geschwungene Skills-Fahne, die ungarische Flagge und die Jahreszahl 2018. Die Berufseuropameisterschaft EuroSkills findet vom 26. bis 28. September in Budapest statt. Rund 500 Teilnehmer aus 30 europäischen Ländern und Regionen werden in 37 verschiedenen Wettbewerben ihr Können zeigen. Das Team von WorldSkills Germany und dem Zentralverband des Deutschen Handwerks startet mit 23 jungen Fachkräften in 17 Einzel- und drei Teamwettbewerben.