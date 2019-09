Löffingen Beim Mittelaltermarkt ist viel geboten

"Gott zum Gruße" – so verkündete Schultes Tobias Link mit seiner holden Gemahlin und Ritter Karlheinz (Rontke) im passenden Gewand die vielen Löffinger und Gäste beim historischen Mittelaltermarkt anlässlich der 1200-Jahr-Feier. Der riesige Mittelaltermarkt am Bittenbachgelände entführte die Besucher in die Zeit, als das Dorf und später die Stadt Löffingen entstanden.

Lagerleben: Einen Eindruck, wie unsere Vorfahren lebten, ermöglichten die Lager von den Leitwölfen, die Ritterschaft St. Georgschild aus Radolfzell oder auch die historische Hans Müller Gruppe aus Bulgenbach. Wie Hauptmann Jürgen Isele informierte, stellte die 25-köpfige Gruppe den Bauernkrieg von 1525 dar. Der Verein habe sich zum Ziel gesetzt, das Andenken an den legendären Bauernhauptmann Hans Müller zu erhalten, der Anfang des 16. Jahrhunderts den Bauernhaufen gegen die Obrigkeit anführte und Freiburg einnahm. Die Gruppe St. Georgschild aus Radolfzell zeigte die Facetten der historischen freien Ritterschaft aus dem Jahr 1407, als sie auf dem Feldzug im Appenzeller Krieg war, so Hauptmann Nico Jahn. Imposant die Burgundische Kanone und das Vasengeschütz, die mit Schwarzpulver gefüllt wurden. Der Bunte Haufen aus Freiburg demonstrierte das Katapultschießen wie im Mittelalter

Ablassbrief-Bibel: Markus Walser – der Polizeibeamte vom Bodensee – war in Löffingen als "Ablass-Schreiber" anzutreffen. Mit Feder und Tinte, "die früher aus Nussschalen selbst hergestellt wurde", schrieb er auf Elefantenhaut Ablassbriefe. Früher, so erzählt der Mittelalter-Fan, wurden ganz wichtige Akten auf Pergament (Blut von ungeborenen Lämmern) geschrieben. Vor Johannes Guttenberg, dem Erfinder des Buchdrucks, gab es in den Klöstern und Kirchen oft Kinder, die täglich Seite für Seite die Bibel abschreiben mussten und bei Fehlern hart bestraft wurden.