Löffingen Ausgezeichnete Domizile für Familien

Während der Prüfungsphase wurden die Teilnehmer von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH unterstützt. So wurde unter anderem auf verbesserten Service und gute Außenwirkung geachtet. "Außerdem habe wir im Vorfeld sogenannte Mystery-Anfragen durchgeführt und die Hompages angeschaut", verriet Wolf. Die Jury hat letztendlich alles bewertet und Gesamtpunkte vergeben.

Löffingen erhielt vor der Vorabbewertung bereits 15 von 16 möglichen Punkten, und 48 von 58 möglichen Punkten konnte das Baarstädtchen bei der Vorort-Prüfung auf sich ziehen. Bei der positiven Bewertung spielten die gepflegten Freibäder im Ort eine Rolle. "Mit dem Tatzmania, entsteht im Ort ein absolutes Highlight für Familien", unterstrich die Jury, die die Auszeichnung als familien-freundlicher Erlebnispartner geprüft und mit den Betreibern diskutiert hat. Punkte gab es auch für den gepflegten Gesamteindruck als familienorientierter Ort. Genauso wie für die besonderen Leistungen der Tourist-Information beim Service für Familien und für die Besonderheiten außergewöhnlicher Einrichtungen sowie deren Qualität. Gepunktet hat in Löffingen auch das Familienrestaurant in "Verenas Parkhotel". Kommentiert hat die Jury in Bezug auf das neu entstehende Hotel im Ortskern von Löffingen, dass dessen Teilnahme am Wettbewerb wünschenswert sei. "Hierbei könne der Ort frühzeitig Unterstützung anbieten, um entsprechende Ausstattungsdetails und Rahmenbedingungen im Hinblick auf die Zielgruppe Familie bereits im Aufbau integrieren", rät die Jury.

Geprüft werden alle drei Jahre unter anderem bei den Gastgebern und Leistungspartnern Sicherheit, Kleinkind-Ausstattung, besondere Familienangebote und Serviceleistungen. Prüfungskriterien bei den Gemeinden sind die Infrastruktur und deren Sicherheit, Indoor- und Outdoorangebote für Kinder sowie das Erscheinungsbild der örtlichen Tourist-Information. Den Wettbewerb gibt es zum vierten Mal in Folge. Geprüft wird im Auftrag der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg und des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga. Die Prüfungskommission war vom 9. bis 12. Juli unterwegs. Sie setzt sich zusammen aus je einem Vertreter des Unternehmens Kohl & Partner (Hotel und Tourismus Consulting) sowie des Arbeitskreises Familienurlaub Baden-Württemberg.