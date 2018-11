Löffingen Andreas Kurfürst übernimmt die Narrenkasse

Erfreut zeigte sich Ortsvorsteherin Petra Kramer über die Lebendigkeit des Vereins, der sich nicht nur an Fastnacht zeige. Die Pfingstwandertage seien heute nicht nur ein Wander-, sondern auch Kulturereignis in der Region. Petra Kramer bedankte sich auch für das Engagement der Narren in der Engeschlucht, die Beteiligung an den örtlichen Veranstaltungen und nicht zuletzt für die Verköstigung der kleinen Bachheimer mit Wurst und Wecken nach dem Martinsumzug im Narrenhisli.

Bei den Wahlen gab es einige Veränderungen. Nach 13 Jahren übergab Trudbert Kuttruff die Kassengeschäfte an Andreas Kurfürst, zum neuen Obermüller wurde Aron Scherzinger gewählt, neuer Elferrat ist Marcel Kramer. In ihren Ämtern bestätigt wurden die stellvertretende Vorsitzende Jasmin Siebler sowie die Elferräte Hubert Laufer, Matthias Laufer und Frank Kramer.

Der Narrenverein mit den Burgmüllern, Burgmüllerinnen, Elferrat, Narrenvater, Narrenmutter und Wutachpiraten hat einen gut gefüllten Terminkalender. Neben den örtlichen Fastnachtsveranstaltungen, wie dem Bunten Abend am 23. Februar, dem Schmotzigen Dunnschdig am 28. Februar und der Narrenbaumverlosung am 5. März, stehen am 2. Februar der Nachtumzug in Lenzkirch, am 9. und 10. Februar das Narrentreffen in Eisenbach, am 24. Februar der Fuhrmannstag Dittishausen und am 4. März der Umzug in Stühlingen an. Dazu kommen die Pfingstwandertage.