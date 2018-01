Löffingen (gb). Zum neuen Narrenrat wurde der 43-jährige Andrè Werner gewählt und auf die Laterne vereidigt. Der musikalische Spezial-Tiefbauer hat im Schwarzwald eine neue Heimat gefunden und liebt die Fastnachtskultur. Er war von 2003 bis zur Wahl als Burgkeiler unterwegs, davon zwei Jahre als Vorsitzender und zuvor als Kassierer. Bekannt ist der neue Narrenrat vor allem als Mitglied der Leffel-Buebe. Auch in der Gruppe Ba(a)rhocker ist der neue Laternenbruder anzutreffen. Eingekleidet mit dem blauen Kittel, schwarzer Rundhut und natürlich der Laterne, hatte Andrè Werner den Schwur auf die Laterne vor großem närrischen Publikum zu leisten. Die Laterne, auch auf dem Kittel mit den Löffeln des Stadtwappens abgebildet, ist das Symbol des Vereins. In der Laterne muss immer ein Pfennig enthalten sein. Den Schwur müssen am Schmutzigen Dunschtig auch die Zwanziger leisten.