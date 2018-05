Löffingen Alte Handys abgeben

Löffingen (gb). Mit dabei ist das Baarstädtchen bei den Nachhaltigkeitstagen des Landes, die vom 7. bis zum 10. Juni stattfinden. Eine Idee dabei ist, das Handy als wertvollen Rohstoff in den Blickwinkel der Bevölkerung zu rücken und für eine sachgerechte Entsorgung zu sorgen. "Mit dieser Aktion möchte man viele alte Handy einsammeln und einem geordneten Recycling zuführen", erklärt Iris Hasenfratz von der Werbegemeinschaft des Löffinger Einzelhandels (Kolöff). "Viele Handynutzer sind sich der zahlreichen Rohstoffe in den Handys nicht bewusst, ebenso über die Handyproduktion und deren globalen Auswirkungen", ergänzt Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke. Die benötigten Metalle stammen überwiegend aus Entwicklungs- und Schwellenländer. Kinderarbeit, Krieg um die Bodenschätze oder Umweltschäden resultieren daraus. Andererseits liegen, nach Schätzungen von Experten, über 100 Millionen ausgediente Handys ungenutzt in deutschen Schubladen. Diese enthalten wichtige Rohstoffe, rund 160 Gramm Gold, dazu weitere seltene Metalle wie Platin oder Kobalt.