Lockdown in Königsfeld Betreiber reagieren verschieden auf Corona-Maßnahmen

Der zweite Lockdown wurde bekanntgegeben und sorgt für große Veränderung. Vor allem Vereine, Clubs, Hotels und Restaurants haben es nun schwer. Für viele Unternehmer Königsfelds stellen die Einschränkungen ein großes Problem dar.

Karl Hummel, Inhaber des Gasthauses zum Engel in Neuhausen, berichtet davon, wie man jüngst wieder mehr Besucher bedienen konnte und eigentlich auch bereits spezielle Angebote geplant gewesen waren. In den vergangenen Tagen hätte sich dann für ihn schon abgezeichnet, dass ein erneuter Lockdown in Betracht gezogen werden müsste. "Jetzt steht alles still", erzählt Hummel. Man würde aber planen, in den nächsten vier Wochen einen Abholservice mit Klassikern anzubieten. Diese könnten dann vorbestellt und im Viertelstundentakt abgeholt werden. "Wenn es hilft, ist es gut", betont er. Er versteht, dass etwas getan werden muss und es sei besser, wenn man vorerst ganz schließen würde. Wäre noch ungewiss, ob man den Betrieb noch weiterlaufen lassen dürfte, würde das nur zur vergeudeten Anstrengungen führen, meint Hummel.