Unfall in Horb

2 Die Feuerwehr versuchte, den Lastwagen mit einer Seilwinde heraufzuziehen. Foto: Schülke

Auf der Kreisstraße zwischen Mühlen und Bildechingen ist ein Lastwagen einen Hang hinab in einen Wald geraten.















Link kopiert

Horb-Mühlen - Der Unfall geschah gegen 13.15 Uhr in der ersten scharfen Kurve von Bildechingen aus, an der Stelle wo, links ein Waldweg abbiegt. Ein paar Meter weiter rechts hatte der Lastwagen aus bislang unbekannten Gründen die Leitplanke durchbrochen und war den Hang hinuntergefallen. Das Fahrzeug wurde aber nach wenigen Metern von Bäumen und Büschen gebremst, sodass die Feuerwehr von der Straße aus noch leichten Zugang hatten. Der Fahrer blieb offenbar unverletzt. Feuerwehrleute hängten ein Stahlseil an das havarierte Fahrzeug und versuchten es, mit der Winde hinaufzuziehen.

Die Straße musste in beiden Richtungen gesperrt werden.