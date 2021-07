1 Winfried Kretschmann (l.) und Manfred Lucha informierten am Dienstag über die Corona-Lage. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Gesundheitsminister Manfred Lucha sind am Dienstag im Rahmen der Regierungspressekonferenz vor die Medien getreten. Auch die Corona-Lage in Baden-Württemberg wurde thematisiert. Hier können Sie den Liveticker nachlesen.

red/jam

Stuttgart - Die Corona-Neuinfektionen bleiben in Baden-Württemberg auf niedrigem Niveau. Doch auch am Montag ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter leicht auf 6,5 gestiegen. Vor allem bei der Delta-Variante ist die Tendenz steigend. Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Gesundheitsminister Manfred Lucha (beide Grüne) haben am Dienstag in der Regierungspressekonferenz über die aktuelle Corona-Lage informiert.

Auch Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) war vor Ort, denn das gesetzte Thema waren Radschnellwege und Radverkehrsinfrastruktur. Den Liveticker zur Pressekonferenz können Sie hier nachlesen: