Da war mächtig etwas geboten: Die Musikerinitiative Schramberg (MiS) hatte zu „Schramberg rockt“ in die „Szene 64“ geladen.

Alle Beteiligten kamen bei dieser „Explosion“ der Rockmusik auf ihre Kosten. Die Mitglieder der MiS haben ein hochprofessionelles Live-Konzert auf die Beine gestellt.

Da das Club-Festival im vergangenen Jahr so viel Zuspruch fand, gab es „Schramberg rockt“ 2023 on Top zur Open Air-Livebühne beim Stadtfest. „Wir konnten unsere Fans einfach nicht hängen lassen“ sagt Jo Glaser (Vorsitzender der MiS).

Nach dem das Backstage-Catering mit frisch gekochtem Thai-Curry und Frühlingsrollen von Patrik Kogler für die Bands super ankam, gab es für alle Gäste sein frisch vor Ort zubereitetes leckeres Essen.

Viele Helfer mit im Boot

„Wir hatten drei enthusiastische Bands und ein Publikum, das die Nacht zum Tag gemacht hat“, schwärmt Annalisa Müller, die die Bandbetreuung organisiert hat. Trotz des Kraftakts für den Verein beim Stadtfest waren zahlreiche ehrenamtliche Helfer erneut voll am Start. „Ein Club-Konzert auf diesem hohen Niveau ist ohne Helfer nicht zu wuppen“, ergänzt sie weiter.

Die O-Töne von Bands und Publikum ließen bereits kurz nach Beginn keinen Zweifel, dass „Schramberg rockt“ ein unvergessliches Livekonzert-Highlight werden wird.

„Von Musikern für Musiker ist das Motto der MiS“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Dennis Kärcher. Die Band ging direkt aus dem Orga-Team auf die Bühne. Nur so konnte die Schramberger Band „Börnaut“ die Livebühne eröffnen.

Harter Rock von „Palm Valley“

Frontmann Dennis Kärcher und Gitarrist Lucas Porzel (Bilder und MiS Multimediabetreuung) haben laut Mitteilung zusammen mit Leadgitarrist Kris, Bassist Mario und Drummer Gerhard von der ersten Sekunde an überzeugt. Die Opener-Show hat das Publikum sofort in den Bann gezogen. Pure Power on Stage mit fetten Grooves und energiegeladenen Stücken à la „Börnaut“.

Nach einem schnellen und professionellen Bühnenumbau übernahm „Palm Valley“ die Bühne und brachte einen Live-Rock-Cocktail für Fans harter, treibender Beats und locker-rockiger Sounds. Sänger Peer hatte sofort direkten Kontakt zum Publikum und tanzte mit den Fans in den Frontreihen, während er sang. Mit dieser erfahrenen und leidenschaftlichen Band war eine echte Größe der Rockszene „Live on Stage“ bei der MiS.

„The Journey Back“ zum Abschluss

Den krönenden Abschluss lieferte „The Journey Back“ mit mehrstimmigem Powergesang von Mario, Heiko und Jannik. Die eingängigen Refrains, mitreißenden Riffs und harten Breakdowns brachten noch mal Power in die Bude. Mit ihrem Mix aus Punkrock und Metal brachte „The Journey Back“ die Szene 64 bis weit nach Mitternacht zum Kochen. Diese Band ist definitiv bereit, noch höher hinaus zu gehen.

MiS-Kassierer Jürgen Lauble erläuterte, dass durch die zahlreichen Sponsoren dieses Live-Rock-Event überhaupt erst möglich wurde. Der Termin für das nächste „Schramberg rockt“ steht mit dem 14. September 2024 bereits fest.