10 Starke Polizeipräsenz auf Sylt. (Symbolbild) Foto: dpa/Axel Heimken

Mehrere lautstarker Punks wollen offenbar vor einem Sylter Hotel die Hochzeitsfeier von Politiker Christian Lindner und Journalistin Franca Lehfeldt stören. Allerdings irren sie sich im Hotel.















Wegen mehrerer lautstarker Punks, die vor einem Sylter Hotel wohl die Hochzeitsfeier von Politiker Christian Lindner und Journalistin Franca Lehfeldt stören wollten, musste die Polizei am Freitagabend zu einem Einsatz ausrücken. Vor einem Hotel in Keitum hätten rund 35 Punks gestanden und seien laut, aber sonst friedlich gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Vermutlich sei es das Ziel der Gruppe gewesen, die Feierlichkeiten des Politikers zu stören, sagte der Sprecher. Dabei hätten sich die Punks allerdings im Hotel geirrt. Die Polizei sprach kurz vor Mitternacht Platzverweise gegen die Gruppe aus und begleitete die Punks schließlich im Zug bis nach Westerland.

Die Hochzeit des Finanzministers Lindner (43, FDP) und seiner Frau Franca Lehfeldt (33) beschäftigte die Beamten auch am Samstag weiter. So war bereits am Samstagmorgen eine nicht genehmigte Drohne über der Kirche gesichtet worden, in der Lindner am Nachmittag heiraten sollte. Der Besitzer konnte jedoch nicht gefunden werden. Rund um die Kirche waren den Angaben des Sprechers zufolge auch Sprengstoffspürhunde der Polizei im Einsatz. Wie viele Polizisten für die Hochzeit im Einsatz sind, wollte der Sprecher nicht sagen.