1 Rettungskräfte konnten dem kleinen Jungen nicht mehr helfen. (Symbolbild) Foto: imago images/Hans Lucas/Adrien NOWAK via www.imago-images.de

Ein kleines Kind ist beim Versuch seine Katze auf der Fensterbank einzufangen aus dem zehnten Stockwerk eines Hauses im französischen Lille in den Tod gestürzt. Die Familie steht unter Schock.















Link kopiert

Ein drei Jahre alter Junge ist in Frankreich bei dem Versuch, seine Katze zu retten, aus dem zehnten Stock in den Tod gestürzt. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Junge am Montag in einem Vorort der nordfranzösischen Stadt Lille seine Katze einfangen.

Das Tier hatte sich auf eine Fensterbank nach draußen gewagt. Als er ihm folgte, fiel der Junge aus dem Fenster, wie die Zeitung „La Voix du Nord“ berichtete. Ein Augenzeuge und Rettungskräfte konnten dem Jungen nicht mehr helfen. Der Bürgermeister und die Wohnungsbaugesellschaft bemühten sich um die Familie, die unter Schock steht. Ihr soll eine andere Wohnung zugewiesen werden.