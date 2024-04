1 Die ehemalige Boxweltmeisterin Regina Halmich und Fernsehmoderator Stefan Raab 2007 in der ausverkauften Kölnarena. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

«Die Leute sehnen sich wirklich nach Unterhaltung», sagt Regina Halmich zum Rummel um ihren dritten Kampf gegen Raab. Beim Ticketverkauf seien die Server zusammengebrochen.









Karlsruhe/Düsseldorf - Ex-Profiboxerin Regina Halmich will ihren Kampf gegen Entertainer Stefan Raab nicht als seriöse Sport-Veranstaltung missverstanden wissen. "Für mich ist wichtig, dass man das Event als genau das sieht, was es ist: Es ist Unterhaltung. Hier ist keine echte Boxkunst gefragt", sagte die Karlsruherin dem Sender sport1 über das für den 14. September in Düsseldorf angekündigte Ereignis.