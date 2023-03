1 „Running Up That Hill“ – Anna Ermakova begeisterte in Rot. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Großes Jurylob heimste zum wiederholten Mal Model Anna Ermakova (22) bei der Tanz-Show „Let’s Dance“ ein. Die Tochter von Tennislegende Boris Becker tanzte mit Valentin Lusin (35) den ersten Paso Doble der Staffel auf Kate Bushs Klassiker „Running Up That Hill“. Die volle Punktzahl konnte das Paar diesmal allerdings nicht ergattern, da die Jury kleinere Wackler monierte.

Viel Begeisterung gab es aber wieder für den Ausdruck und die Kreativität des Paars. „Jeden Freitag kommt ihr mit diesen wunderschönen Ideen“, lobte Juror Gonzalez. Am Ende erhielt das Paar 28 Punkte - ebenso wie Schauspielerin Sharon Battiste (31, „Köln 50667“) und Tanzpartner Christian Polanc (44), die mit einem Cha-Cha-Cha angetreten waren.

Für einen anderen war dagegen Schluss: Tiktok-Star Younes Zarou ist ausgeschieden. Der 25-Jährige und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev (32) bekamen am Freitagabend zu wenige Stimmen der Zuschauer und sind deshalb in der nächsten Sendung nicht mehr dabei. Die Jury im Kölner Studio hatte ihre Performance zu „Take on Me“ von a-ha vorher noch im Mittelfeld einsortiert und insgesamt 19 Punkte vergeben.

Weiter im Rennen sind Youtuberin Sally Özcan mit Tanzpartner Massimo Sinató und Ex-Handballer Mimi Kraus mit Tanzpartnerin Mariia Maksina – auch wenn beide eher im unteren Mittelfeld rangierten.

Juror Jorge Gonzalez lobte nach Zarous Auftritt die „gute Energie“ des Influencers. Joachim Llambi erkannte eine Verbesserung der Leistung an: „Letzte Woche war ich ein bisschen traurig, diese Woche habe ich erfreut zugeschaut“, sagte er. Motsi Mabuse kritisierte allerdings, dass das Paar teils „am Rande des Takts“ getanzt habe.

„Es war eine sehr emotionale Reise“, sagte Zarou am Ende der Sendung. Die Show stand diesmal unter dem Motto „80er Jahre“: Zu Popsongs der 80er und in knallbunten Kostümen kämpften die Promis um die Punkte. Im Schnitt 3,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schauten zu, der Marktanteil betrug 16,9 Prozent.