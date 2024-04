1 Levis Schaber (links am Ball) spielt bei der TSG Balingen – sein Bruder Leon (schwarzes Trikot) ist für die Spvgg Freudenstadt aktiv. Foto: Kara/Wagner; Montage: Hürster

Die Brüder Leon und Levis Schaber trennen drei Jahre und im Moment vier Spielklassen. Wir haben mit den Akteuren der Spvgg Freudenstadt und TSG Balingen über die laufende Saison, das Verhältnis der beiden, ein gemeinsames Spiel, Gemeinsamkeiten und fiktive Zweikämpfe im Training gesprochen.









Link kopiert



Der 31. März 2018 war für Leon und Levis Schaber ein besonderer Tag: Zum ersten und bis heute einzigen Mal seit ihren Kindheitstagen bei der Spvgg Freudenstadt standen die beiden Brüder in einem Pflichtspiel gemeinsam auf dem Platz. Mit den B-Junioren des VfL Nagold gab es in der damaligen Verbandsstaffel Nord ein 1:1-Unentschieden in Hollenbach.