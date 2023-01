1 Bei den derzeit milden Temperaturen schwärmen die Bienenvölker gerne wieder aus. Foto: © marina_foteeva - stock.adobe.com

Was macht es mit Bienen in ihrer Winterruhe, wenn es wie derzeit frühlingshaft warm ist? Wir haben nachgefragt bei Anja Rau, der Vorsitzenden des Bezirksimkervereins Calw.















Althengstett/Calw - "An diesen warmen Tagen zum Jahreswechsel sind alle Bienen unserer zwölf Völker an der Bienenstation in der Althengstetter Ferdinand-Porsche-Straße im Industriegebiet richtig doll geflogen", sagt Rau. Ungewöhnlich sei das jedoch nicht, im Gegenteil ist es ein von der Natur so angelegter Prozess im Jahreslauf eines Bienenvolks und war laut Rau auch bei den Völkern der Vereinsmitglieder zu beobachten.