1 Direkt gegenüber und das gleiche Schicksal ereilt: Sowohl das Frauenzimmer als auch die Räume des Reisebüros Bühler stehen leer – die Suche nach Nachmietern blieb bisher erfolglos. Foto: Renner

Der Leerstand im Zentrum von Hechingen ist unverkennbar. "Eine florierende Innenstadt sieht anders aus", meint deshalb Kai Rosenstock in einer Facebook-Gruppe. Auf diese Äußerung erhielt er viele Kommentare.

Hechingen - "Ein trauriges Bild bietet leider der Hechinger Marktplatz. Ein Ladengeschäft nach dem anderen verschwindet leise von der Bildfläche und hinterlässt jeweils einen weiteren Leerstand", schreibt Rosenstock, der für die AfD im Hechinger Gemeinderat sitzt. Und denkt dabei unter anderem an das Modegeschäft Frauenzimmer und das insolvente Reisebüro Bühler. "Meine große Hoffnung auf eine Initialzündung zur Wiederbelebung der Innenstadt liegt auf dem neu gestalteten Obertorplatz und den im Bau befindlichen Parkmöglichkeiten."

Sein Post sorgte für ein großes Echo, etliche Facebook-User kommentierten ihn. "Die Infrastruktur in Hechingen wird irgendwie in eine komische Richtung gelenkt. Man hat schon das Gefühl, dass auf die Bürger in der Oberstadt sehr wenig Rücksicht genommen wird. Es gibt minimale Einkaufsmöglichkeiten in der Oberstadt, aber in der Unterstadt im Doppelpack."

Vor allem Senioren im Nachteil

Ein anderer User sieht die Senioren im Nachteil, auch wenn es Feinkost Hentsch ja noch in der Oberstadt gibt. "Ja klar soweit ist es doch schon, Du bekommst in der Oberstadt nicht mal Lebensmittel. Da können die Senioren in den Bus steigen in die Unterstadt fahren. Es ist schon traurig, wie man in Hechingen mit unseren Senioren umgeht. Probiert mal am Montag um 13.30 Uhr Nudeln zu kaufen", schreibt er.

Ihm pflichtet eine Hechingerin bei. "Stimmt! Für die Senioren wird hier in unserer Stadt nicht viel getan. Meine Schwiegereltern, beide Ü 80, leben in Balingen. Die Stadt kümmert sich um ihren Impftermin inklusive Transfer. Nicht nur in Tübingen gibt es Extrazeiten zum Einkaufen für Senioren inklusive günstigen Zubringer (Anm. d. Red: samstags dürfen die Stadtbusse kostenlos benutzt werden). Vielleicht ist es auch an mir vorbeigegangen, aber ich habe hier in Hechingen in dieser Richtung nichts mitbekommen."Dies veranlasste Bürgermeister Philipp Hahn einen Kommentar abzusetzen und auf die Nachbarschaftshilfe des TSV Stetten und das Angebot der Caritas hinzuweisen.

Ein anderer User schiebt den Leerstand auf das Verhalten der Bürger. "Früher bist Du vom Obertorplatz bis zur Herrenackerstraße die Staig runter gelaufen und hast alles gehabt, was du brauchst. Sogar im Burgtheater war ein Aldi. Die Leute wollen heute am liebsten mit dem Auto an der Kasse parken, das ist schon herb." Genauso sieht es eine andere Userin. "Hört auf, unzufrieden zu sein und gegen die Stadt oder wer weiß nicht wen haltlos zu schimpfen, sondern ändert Euer Einkaufsverhalten."

Vorschläge eines Users: Gewerbesteuer frei oder Miete reduzieren

Mit "Hechingen schafft sich selber ab!" und "Da hat Hechingen leider in den letzten Jahren einfach geschlafen" gibt es zwei unmissverständliche Meinungen. "In der Oberstadt könnte ich 30 Geschäfte aufzählen, die es einmal gegeben hat. Hier konnte man alles kaufen, nur noch traurig", blickt einer wehmütig zurück. "Nicht böse gemeint, aber von Geschäften, wo meine Oma kleidungstechnisch fündig wird, wird keiner in die Stadt gelockt", wünscht sich eine junge Userin hippe Läden.

Eine zu negative Denke wirft ein Hechinger den bisherigen Kommentarschreibern vor. "Jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand macht in der aktuellen Situation mit der Pandemie kein neues Geschäft auf, wenn das Ende des Lockdowns noch nicht absehbar ist. Aber vielleicht einfach mal abwarten, bis unser öffentliches Leben wieder etwas normal wird. Dann kann man ja immer noch kritisieren", versucht er zu beschwichtigen.

Und so lautet der Rat eines weiteren Mitbürgers: "Man muss es halt etwas schmackhaft machen. Vielleicht Gewerbesteuer frei oder Miete weniger."Ersteres wird allerdings kaum umsetzbar sein.