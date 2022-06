13 Frank Riedinger ist 53 Jahre alt und wohnt in Fridingen an der Donau, wenn er nicht gerade in der Mongolei unterwegs ist. Foto: Frank Riedinger

Seit 15 Jahren liebt Frank Riedinger aus Fridingen an der Donau Land und Leute in der Mongolei. Und kann einen koreanischen Spruch mit ganzem Herzen bejahen: „Wenn du nicht in der Mongolei gewesen bist, dann hast du nicht gelebt!“















Als ich Frank Riedinger besuche, trete ich mit dem linken Fuß zuerst in seine „Jurte“, also sein Haus in Fridingen, ein, berühre die Schwelle und wende mich dann gleich nach rechts. Das sind nach mongolischen Maßstäben gleich drei Dinge, die mir niemals hätten unterlaufen dürfen. Frank Riedinger lacht. „Wenn du in eine Jurte gehst, darfst du auf keinen Fall die Schwelle berühren, sondern du musst mit dem rechten Fuß voraus in die Jurte.“ Alles andere bringt Pech – dem Gast und dem Gastgeber.