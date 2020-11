Lauterbacher Schwarzwaldidyll "Kapfhäusle" ist heute Geheimtipp unter Fotografen

Es war 1820, als der damalige Vogtsbauer Andreas Kunz seinen Hof aufteilte. Die eine Hälfte verkaufte er an seinen Sohn. Wenige Monate später verkaufte er den zweiten Teil an seine Tochter und den Schwiegersohn. Da durch den Verkauf die Wohnung für den Altbauer belegt war, baute er sich ein Leibgedinghaus, das "Kapfhäusle". In diesem Leibgeding lebte Andreas Kunz gemeinsam mit seiner Frau bis an sein Lebensende. Nach dem Tod des Altbauers und seiner Frau diente das Haus bis zum Ende der 1920er Jahre der katholischen jungen Männergruppe. Anfang der 1930er-Jahre wurde es zudem von der NSDAP Lauterbach/Schramberg als Wanderheim genutzt. Darüber hinaus lebten bis 2001 noch mehrere Familien als Mieter im "Kapfhäusle".

Heute wird es allerdings nur noch als Wochenendhaus von Besitzer Josef Fehrenbacher ("Bäumle-Sepp") und dessen Familie genutzt. Er erwarb das "Kapfhäusle" 1964. Fehrenbacher renovierte es nach denkmalpflegerischen Auflagen unter Mitwirken des Fachberaters Hermann Schilli, dem Erbauer des Freilichtmuseums in Gutach. Die Renovierung erfolgte stilecht bis ins Detail und ist daher besonders wertvoll.