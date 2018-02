Lauterbach Wanderer trotzen dem Winter

Rechtzeitig zu diesem Termin schüttelte Frau Holle ihre Kissen und sorgte laut Mitteilung für umfangreiche Verkehrsbehinderungen. Dies führte dazu, dass sich um 9.30 Uhr nur vier Unentwegte am Treffpunkt in Lauterbach zur Abfahrt nach Hornberg einfanden.

Die übrigen 18 Ortsvereine des Bezirks Fohrenbühl hatte dieselben Probleme, sodass sich nur insgesamt 20 Teilnehmer am Bahnhof in Hornberg trafen. Doch die Wanderführer aus Hornberg hatten sich viel Mühe gegeben und so erhielten die Wanderer an der Freilichtbühne einen kleinen Vortrag über die Aktivitäten des Vereins, und in der Höhle am Schloss wurde die Gruppe mit Nusszopf, Glühwein und Punsch bestens versorgt, ehe es bei dichtem Schneetreiben weiter Richtung Gutach ging.

Nach dem Wechsel der Talseite stiegen die wackeren Wanderer auf dem Panoramaweg wieder hoch Richtung Hornberg, wo im Café Schondelgrund nach etwa vier Stunden der Abschluss gehalten wurde.